Alman çift 2 günlük molanın ardından yaya olarak İran’a gitmek için yola çıktı.

Hayatlarında farklılık oluşturmak isteyen Alman vatandaşı 30 yaşındaki Deevad Dukadjinac ile eşi 20 yaşındaki Luna Feline Dukadjinac, Almanya’dan 2016 yılı Temmuz ayında bisikletle yola çıkarak 11 ülke gezdi. Son olarak Türkiye’yi seçen çift, Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek mola verdi.

İlk olarak Türkiye’de İstanbul’a uğrayan çift sahil şeridinden yol kat ederek konaklamak için ise çadırı tercih ediyorlar. Alanya’da mola verdiği 2 günlük süre içerisinde bisikletle başladıkları yolculuğa yaya olarak devam etme kararı alan Dukadjinac çifti, İran’a gitmek üzere yürüyerek yola çıktı.

Seyahat hakkında bilgi aktaran Deevad Dukadjinac, yolcuğa eşiyle beraber yeni bir maceraya atılmak için çıktıklarını belirtti.

“Eşimle beraber bir manevi arayış için yola çıktık”

Kendisinin Boşnak uyruklu Alman olduğunu ifade eden Deevad Dukadjinac, “Ben Bosna asıllı Alman vatandaşıyım. İsmim Deevad, sizde bilinen şekliyle Cevat. Almanya’da bir inşaat firmasında çalışıyorum. Eşimle beraber bir manevi arayış için yola çıktık. Yolculuğumuzu en son nerede bitireceğimizi bilmiyorum ama büyük ihtimalle Nepal olabilir” dedi.

“Yolculuğumuzun yaklaşık 5 ay daha sürmesini bekliyoruz”

Bisikletle başladıkları yolculuğa yürüyerek devam etme kararı aldıklarını belirten Deevad Dukadjinac, “Yürüyerek İran’a gideceğiz, oradan da Nepal’e yola çıkacağız. Everest’e tırmanamasak da eteklerinde kamp yapmayı planlıyoruz. Yolculuğumuza geçen yılın Temmuz ayında başladık. Bisikletle İstanbul’a kadar geldik. Kış gelmesinden dolayı bisikletlerimizi İstanbul’a bırakarak Almanya’ya geri döndük. Havaların tekrar ısınmasıyla yine İstanbul’a gelerek yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ettik. Bisikletle Antalya’ya kadar geldik. Buraya geldiğimizde ise bisikletlerimizi İstanbul’a geri gönderdik. Buradan sonrasını ise yaya olarak devam etmeyi planlıyoruz. Yolculuğumuzun yaklaşık 5 ay daha sürmesini bekliyoruz. Muhtemelen kasım ayında Nepal’e varırız” diye konuştu.

“Yolculuk boyunca başımıza kötü bir durum gelmedi”

Eşiyle beraber 11 ülke dolaştıklarını söyleyen Deevad Dukadjinac şöyle konuştu:

“Eşimle beraber Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye’yi gezdik. Türkiye’yi çok beğendik. Çok misafirperver, çok sıcakkanlılar. Türkiye’de bulunduğumuz sürece tavla ve iskambil oyunlarını öğrendik. Çok cana yakın insanlar. Seyahatteki en büyük keşfimiz asla yalnız olmadığımız. En yalnız olduğumuzda dahi Yaratıcı bizimleydi. Seyahat boyunca inancımız daha da kuvvetlendi. İnsanlığın düşündüğümüz kadar kötüye gitmediğini düşünüyoruz. İyilik her yerde. Yolculuk boyunca başımıza kötü bir durum gelmedi.”

Eşi Luna Feline Dukadjinac ise, aslen Haiti kökenli Alman vatandaşı olduğunu, seyahat bittikten sonra biyoloji okumayı planladığını ve seyahatlerinde aradıkları manevi huzuru bulacaklarına inandıklarını söyledi.