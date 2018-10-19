Dur ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dur ihtarına uymayan otomobil, kovalamacanın ardından polis aracına çarparak durdurulabildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde trafik polisinin dur ihtarına uymayan 07 AHD 371 plakalı otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından 1010 sokakta önünü kesen trafik ekip otosuna çarparak kaçmak isterken yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü H.A.Ö. olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

Polis aracında ve çarpan otomobilde maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından otomobilde yapılan aramada beyzbol sopası ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.