durdurulan araçta poşet içinde silahlar ele geçirildi

Antalya’nın Akseki ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir araçta 27 adet Sigsauer 9x19 P226 yazılı tabanca ile 6 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir araçta 27 adet Sigsauer 9x19 P226 yazılı tabanca ile 6 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirildi.
Akseki Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri Akseki ilçe girişinde A.T yönetimindeki 07 B 2304 plakalı minibüs durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 adet tabanca, 6 adet 9 mm. çaplı mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, araç sürücüsü A.T. ile birlikte aynı araçta bulunan S.A'yı gözaltına aldı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.