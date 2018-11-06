İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

durdurulan araçta poşet içinde silahlar ele geçirildi

Antalya’nın Akseki ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir araçta 27 adet Sigsauer 9x19 P226 yazılı tabanca ile 6 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir araçta 27 adet Sigsauer 9x19 P226 yazılı tabanca ile 6 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirildi.


Akseki Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri Akseki ilçe girişinde A.T yönetimindeki 07 B 2304 plakalı minibüs durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 adet tabanca, 6 adet 9 mm. çaplı mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, araç sürücüsü A.T. ile birlikte aynı araçta bulunan S.A'yı gözaltına aldı.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.