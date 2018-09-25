Düştükleri su kanalından kurtarılan yavru köpeklerin anne sevinci

Antalya'da bir binanın çevresindeki su giderine düşen 3 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Vatandaşların mamayla karnını doyurduğu yavru köpeklerin, annelerini görünce yaşadığı sevinç, çevredekileri duygulandırdı.

Olay dün akşam 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın hizmet binası yanında meydana geldi. Bina yakınından yavru köpek sesleri geldiğini duyan yabancı uyruklu bir vatandaş, sesleri takip ederek yavru köpeklerin kanalizasyona bağlı su giderine düştüklerini fark etti. Önce çevredekilerden yardım isteyen şahıs, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içi su dolu giderde bulunan ve saatlerce kurtarılmayı bekleyen yavru köpekler için çalışma başlattı. Ekipler, yarım saatlik uğraş sonrası 3 yavru köpeği düştükleri yerden çıkarttı. Korkmuş oldukları gözlenen yavru köpekleri sakinleştirmek için çevredeki hayvanseverler mama verdi. Karınları doyan minikler, yavrularının akıbetini bekleyen annelerini gördüklerinde ise yaşadığı sevinç çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Bir süre birbirleriyle oyunlar oynayan anne ve yavru köpekler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.