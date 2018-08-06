Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 17:16

(Düzeltme) Alanya’da 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alana düzenlediği operasyonda 235 kilogram esrar ile ekili vaziyette 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

(Düzeltme) Alanya’da 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

06 Ağustos 2018 17:16


Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi Köprü Yaylası’ndaki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen bölgeye dün saat 10.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık araziye ekili vaziyette 22 bin 400 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış halde 235 kilogram esrar ele geçirdi. Ekipler uyuşturucuları imha etmek üzere el koyarken, uyuşturucuları yetiştirdiği belirtilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç