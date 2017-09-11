Bir ÇED Raporu olmamasından dolayı verilmiş bir karar. Bir eksiklik varsa o da giderilir. Bizim de bir eksiğimiz varsa yargı yolu açılır ve yargının kararını yaparız. Bu enerji konusu hususuna her zaman tolerans gösterilmesi gerekiyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantısında toplam 204 gündem maddesi yer alırken, 41 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısı yoklama ile başlarken, partilerin grup sözcülerinin konuşmalarıyla devam etti.

Bayraktar: “Arakan’da yapılan katliamı nefretle kınıyoruz”

Arakan’da yaşanan katliama değinen AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, “Malazgirt Zaferi’ne imza atan bütün komutan ve ecdadı yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da bu millete armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. Dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin gözü önünde oluşan ve insan hakları deyince mangalda kül bırakmayan özellikle Müslümanlara katliam yapılıyor. Bu katliama seyirci kalan ABD ve Avrupa ülkelerini kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti olarak teşekkür diyoruz. Nerede bir mazlum varsa onun sesi olmuştur. Arakan’da yapılan katliamı nefretle kınıyoruz. Bu bir insanlık suçudur” dedi.

Tuncel: “Atatürk ile ilgili konuların müfredatta azalmasını kınıyoruz”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol Tuncel ise, “Yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Müfredatta bazı değişiklikler oldu. Atatürk ile ilgili konuların müfredatta azalması ve evrim teorisinin kaldırılmasının bir kez daha düşünülmesi gerekiyor ve bunu kınıyoruz. 26 Eylül’de Türk Dil Bayramı’nı kutlayacağız” diye konuştu.

Senirli: “Dünyanın gözü önünde Arakan’da yaşanan vahşi katliama göz yumanları lanetliyor ve kınıyoruz”

15 yaşındaki Eren Bülbül’ün PKK’lılar tarafından şehit edildiğini söyleyen MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de “Eren Bülbül sevgi dolu bir süt kuzusuydu. PKK’lılar tarafından şehit oldu. Albayrak ve vatan için şehadet şerbeti içmiş şehitlerimize rahmet eylesin. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak bizim görevimizdir. Dünyanın gözü önünde Arakan’da yaşanan vahşi katliama göz yumanları lanetliyor ve kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Türel’den güreşçilere tebrik

Gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı Yağlı Güreşleri’nde birinci olan Orhan Okulu ve Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban ile belediye başkanlarını ata sporuna verdikleri önem için kutlayarak tebrik etti. Başkan Türel’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

HES projesine red

CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol Tuncel’in Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradi ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisine yapılması planlanan Enerji Üretim Alanı HES Planına yönelik eksikliklerin olduğunu söylemesinin ardından Başkan Menderes Türel, “Konu eğitim, sağlık veya enerjiyse hatta yenilenebilir enerjiyse her türlü yetkimizi kullanmak suretiyle destekliyoruz. Bir ÇED Raporu olmamasından dolayı verilmiş bir karar. Bir eksiklik varsa o da giderilir. Bizim de bir eksiğimiz varsa yargı yolu açılır ve yargının kararını yaparız. Bu enerji konusu hususuna her zaman tolerans gösterilmesi gerekiyor. Ayrıca yargı ne derse onu yaparız” diye cevapladı. Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradi ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisine yapılması planlanan Enerji Üretim Alanı HES projesi kararının iptali oy çokluğuyla kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devam meclisi Cuma günü 14.30’da yapılması kararlaştırıldı.