(Düzeltme) Buhara’ya 30 bin dekar sera Antalya’dan

Türkiye-Özbekistan arasında düzenlenen 1. Seracılık Çalıştayı Buhara Eyalet Valisi Öktam Barnoyev ve Buhara Eyalet Cumhuriyet Savcısı Bahriddin Veliyev ile beraberindeki heyet Antalya’ya gelerek tarımın nabzını tuttu.

Türkiye- Özbekistan arasında düzenlenen 1. Seracılık Çalıştayı’nda alınan kararlar kapsamında seracılık alanında işbirliğinin arttırılması amaçlanıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Miramonoviç talimatıyla, Buhara Eyalet Valisi Öktam Barnoyev ve Buhara Eyalet Cumhuriyet Savcısı Bahriddin Veliyev ile beraberindeki heyet seracılık faaliyetlerini öğrenmek için Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü ile bir araya gelerek, ardından bir dizi ziyarette bulundu.

Özen: “Gereken desteği vermeye hazırız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti ile gelişen proje kapsamında Buhara’ya 30 bin dekar alanda sera yapılmasının planlandığını aktaran Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Devletimizin bu büyük projesinde Bakanlığımızla istişareli ve koordineli bir şekilde Antalya İl Müdürlüğü olarak gereken desteği vermeye hazırız. Söz konusu ziyaretler Bakanlığımız ve İlimiz için büyük bir önem arz etmekte olup başta seracılık sektörü olmak üzere Buhara Zirai Serbest İktisadi Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu tüm alt ve üst yapı faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı aşikardır” dedi.