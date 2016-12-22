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22 Aralık 2016 12:24

Düzensiz uyku ömrü kısaltıyor

Düzensiz uyku ömrü kısaltıyor

22 Aralık 2016 12:24

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları’ konulu toplantıya katılan Dr. Melih Vural, düzenli olmayan uykunun ömrü kısalttığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi’nin iki haftada bir organize ettiği ‘Mavi Ev Konuşmaları’nda bu hafta “Yaşlılarda Uyku Bozuklukları” ele alındı. AKM Perge Salonu’nda düzenlenen Prof. Dr. İsmail Tufan’ın moderatörlüğünü yaptığı bilgilendirme toplantısına Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural konuşmacı olarak katıldı. Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği toplantı öncesinde Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima, salondaki konuklara “Rajio Taisou” egzersizleri yaptırdı.

Uyku düzenli bir orkestraya benzer
Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural, katılımcılara uykunun önemini, düzenli uyku için yapılacakları ve yaşlanma ile ilgili ortaya çıkan uyku bozukluklarını anlattı. İnsan ömrünün üçte birinin uykuda geçtiğini belirten Vural, “90 yaşına kadar yaşayan bir insan ortalama 32 yıl uyuyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, uykunun yaşamın devamı için gerekli ve zorunluluk olduğunu gösteriyor. Beyindeki birçok bölgenin uyku ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Uyku bir orkestraya benzer. Eğer bu orkestra güzel bir müzik eseri çıkartacaksa her bir enstrümanın her bir notayı tam zamanında ve büyük bir uyum içerisinde yapması gerekiyor” dedi.

Uyku vücudu tamir ediyor
Katılımcılara “Neden uyuyoruz uykunun amacı nedir?” sorusunu yönelten Dr. Melih Vural, kendisi şu yanıtı verdi: “Bilim insanları da uyumanın vücutta yenilenme yaptığını ve büyüme hormonu salgıladığını söylüyor. Büyüme hormonu, vücudumuzdaki bozuk yerlerin tamiri için gerekli. Ayrıca uyumakla bazı karmaşık problemlerinizin çözümünü yapıyorsunuz. Yaratıcılık ve karmaşık sorunlara çözüm getirmede uykunun bazı görevleri var. Uykunun bağışıklık sistemiyle ilgili de görevleri vardır. Eğer yeterli uyku ihtiyacınızı karşılayamazsınız bazen dudağımızda uçuk çıkıyor. Dudağımızın uçuklamasını engelleyen sistem nedir? Bağışıklık sistemi. Demek ki bağışıklık sistemi bu işten etkileniyor.”

Düzensiz uyku ömrü kısaltıyor
İnsanların yaşlanmaya başladıkça uykusunda bazı değişikliklerin yaşandığına dikkat çeken Dr. Melih Vural, “Yaşlılıkta kestirmeler kısa uykular gün içinde artıyor. Uykuya geçiş süresi uzuyor. Gece uyanma sıklığında artış oluyor, uyku bölünmeye başlıyor. Derin yavaş dalga uykusunda azalma oluyor. Bu azalma 50 yaşından sonra kadınlarda büyüme hormonunda yüzde 25, erkelerde ise yüzde 75 düşüşe neden oluyor. Bunun sonucunda kadınlarda vücut yüzde 25, erkeklerde yüzde 75 eksik tamir yapıyor. Bunun için uyku problemimiz varsa bunu düzeltmeliyiz. Çünkü uykuyu düzeltmezseniz ömrünüz kısalır” diye konuştu.

Güneş gözlüğünü sık kullanmayın
Antalya’nın sürekli güneşi gören bir şehir olmasından dolayı yaşayanların şanslı olduğunu belirten Dr. Vural, “Bizler çok şanslı bir şehirde yaşıyoruz, her zaman güneş var. Size tavsiyem gündüz saatlerinde özellikle sabah saatlerinde güneş gözlüğü kullanmayın bu sizin menotonik sentezinizi arttırır. Bu sizin gece uykunuzu getirir, moralinizi düzeltir, antioksidan özelliği vardır ayrıca anti-aging özelliği de vardır” dedi.

Sağlıklı uyku için yapılacaklar
Dr. Melih Vural son olarak sağlıklı bir uyku için neler yapılması gerektiği konusunda şu tavsiyelerde bulundu: “Gündüz kestirmeleri yapmayın, kahve, çay, nikotin ve alkolü yatma saatine yakın almayın. Geç saatte yemek yemeyin ama aç da yatmayın, hep aynı saatte yatın. En geç saat 08.00’de yatağı terk edin. Sabah uyandığınızda mutlaka en az 15 -20 dakika güneş ışığı alın, yatak odanızın sessiz ve karanlık olmasına dikkat edin ve daima yatağınızda uyuyun.”



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