E-Arşiv Fatura dönemi başladı

CK Enerji Akdeniz Elektrik, e-Arşiv Fatura uygulamasını başlattı. CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, kendilerini sadece elektrik satan değil, toplumsal fayda oluşturan bir şirket olarak konumlandıklarının altını çizdi.

Değerli, “Bizim topluma, çevreye ve bu ülkeye değer katmamız gerek. Bu nedenle proje geliştirirken, iş planlarımızı yaparken önceliğimiz bölgemize değer katmak. Ağaçlarımızı korumak üzere geliştirdiğimiz e-Arşiv Fatura ile müşterilerimiz birikmiş kâğıt fatura derdinden kurtulup faturalarının kaybolma riskini ortadan kaldırırken doğayı ve çevreyi korumaya destek de veriyor. Kısa vadede hedefimiz, 400 bin müşterimizin e-Arşiv Fatura’ya geçmesini sağlamak. Bu da her ay 2 ağacı kesilmekten kurtarmak anlamına geliyor. Araştırmalara göre, tek bir ağaç yılda 114 kilogram oksijen üretirken, 2 olgun ağaç 4 kişilik bir ailenin yıllık ihtiyacı kadar oksijeni karşılıyor. Bir ağacın yaklaşık 15-20 yılda yetiştiği düşünüldüğünde, e-Arşiv Fatura bölgemiz, ülkemiz ve dünya için çok değerli bir çalışma” dedi.

“Orta vadede kağıdı hayatımızdan çıkaracağız”

Kağıttan dijital ortama geçme çalışmalarının şirket içinde de devam ettiğine işaret eden Erol Değerli, “Şirket olarak tüm evraklarımızı dijital ortama taşıyoruz. Bundan sonra da atacağımız adımlarla şirket içinde kâğıt israfını hayatımızdan çıkarmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Değerli, "CK Enerji Akdeniz Elektrik, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu elektrik tüketicilerine yönelik olarak Mayıs 2017’de ‘Enerjim Organik’ tarifesini hazırladı. Enerjim Organik tarifesini seçen her abone için bir fidan dikilirken, ‘Yeşil gelecek sertifikası’ vermeye başlandı. Mart 2018’de söz konusu tarifeyi tercih eden bin müşterisi için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı’da belirlenen alanda bin fidan diken şirket, bu sayıyı 10 binlere çıkarmayı ve bölgeye bir hatıra ormanı kazandırmayı hedefliyor” diye konuştu.