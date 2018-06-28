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28 Haziran 2018 08:48

Ebru Gündeş Alanyalı hayranlarını coşturdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 18’inci düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde konser veren Ebru Gündeş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ebru Gündeş Alanyalı hayranlarını coşturdu

28 Haziran 2018 08:48


Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde ilk olarak sahneye DJ Haluk Sarıtaş çıktı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konserde 1,5 saat mikser başında performans sergileyen Sarıtaş, izleyenleri coşturdu. Sarıtaş’ın ardından saat 22.00’da sahneyi devralan Ebru Gündeş, taş işlemeli siyah tulum ile hayranlarının karşına çıktı. Konserine ‘Gönlümün Efendisi’ parçasıyla başlayan Gündeş’in, sahnede kendine eşlik eden dansçıların şovuyla beraber yorumladığı şarkı büyük alkış aldı. Şarkısının ardından sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gündeş’e üzerinde resminin bulunduğu sukabağı ve çeşitli hediyeler verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gündeş hareketli ve duygusal şarkılarıyla Alanyalı hayranlarını unutmaz bir gece yaşattı.




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