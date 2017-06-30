Ebru Gündeş’ten muhteşem final

Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali, Buray ve Ebru Gündeş konseriyle sona erdi.

Kemer ilçesinde 3 gün önce kortej yürüyüşü ile başlayan 14. Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz’ın yaptığı festivalin son gününde ilk olarak Burkay sahne aldı. Daha sonra yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Ebru Gündeş ise duygulu ve hareketli şarkılar seslendirdi. Gündeş’i dinlemeye gelenler zaman zaman sanatçıya eşlik etti.

Konser sonunda Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, sanatçıya festivale katılımından dolayı ödül heykelciği takdim etti. Gül, Ebru Gündeş’in gelecek yıl Ramazan Bayramında da Kemer’de konser vereceğini söyledi.