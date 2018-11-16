Efsane futbolcular Tophane'de buluştu

"Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, Antalya'ya gelen eski futbolcular Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe, organizasyon öncesi Tophane Çay Bahçesi'ni gezerek Akdeniz manzarası eşliğinde çay keyfi yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı projesiyle yenilenen Tophane Çay bahçesi, yerli ve yabancı misafirlerin yanı sıra ünlü konuklara da ev sahipliği yapıyor. Tophane, yenilenen yüzüyle Antalya'ya gelenlerin uğramadan geçmedikleri bir çekim merkezine dönüştü. Türk futbolunun efsane isimleri, anlamlı bir proje için geldikleri Antalya'da kısa bir şehir turu gerçekleştirdikten sonra Tophane Çay bahçesinde buluştu. Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeyle yepyeni bir görünüme kavuşan Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi'ni gezdi.

Tophane'de çay içip manzara izlediler

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Antalya Gençlik Merkezi üyesi sporcuların da eşlik ettiği gezide, efsane futbolcular Tophane'de çay içerek doyumsuz Akdeniz ve Kaleiçi manzarasını izledi. Efsane futbolcuları Tophane'de gören vatandaşlar da hayranı oldukları futbolcularla fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı. Antalya'ya gelmekten her zaman mutlu olduğunu ifade eden Ali Gültiken, “Bulunduğumuz nokta gerçekten muhteşem bir manzaraya bakıyor. Tarih bir tarafta doğa güzelliği diğer tarafta. Antalya'ya her geldiğimde daha da gelişmiş ve büyümüş görüyorum” diye konuştu.