Efsaneler Kupası Şampiyonu Büyükşehir Belediyesi

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Antalya Konsolosluğu iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Efsaneler Kupası'nı, finalde Galatasaray'ı mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı kazandı. Şampiyon takım, kupayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'e armağan etti.

Turnuvada veteran 38 yaş üstü futbolculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler, Werder Bremen, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, Hannover 96, AYAZMAtakımları mücadele etti. Hasan Kabze, Ömer Erdoğan, Selim Özer, Martin Groth, Savaş Koç, Cihan Haspolatlı, Ali Bilgin,Uğur Kavuk, Uğur İnceman, Dieter Burdenksi ve Volkan Arslan'ın aralarında bulunduğu ünlü futbolcular Türk-Alman dostluğu için yeşil sahada ter döktü.

Son 3 yılın şampiyonunu yendiler

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan grup maçlarının ardından yarı final maçlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı Werder Bremen'i 3 -1, Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'ni 2 – 0 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında ise üstün bir oyun sergileyen Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı son üç yılın şampiyonu Galatasaray'ı 3 – 0 yenerek Efsaneler Kupası'nın sahibi oldu. Büyükşehirli sporcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Ödül töreni düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi ile Alman Konsolosluğu'nun birlikte düzenlediği ‘4'üncü Efsaneler Kupası'nın ödül töreni ise Delphin Be Grand ResortHotel'degerçekleşti. Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Almanya Antalya Konsolos yardımcısı Jörg Fuerstenau, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, veteran futbolcular ve davetliler katıldı.

Başarılı organizasyon

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, turnuvaya katılan tüm takımlara ve futbolculara teşekkür ederek, şunları söyledi: “Çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Her sene daha da güzelleşiyor. Böylesi anlamlı bir turnuvada Alman dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi takımımız bir sürpriz yaparak bu senenin şampiyonu oldu.”

Kupa Başkan Türel'e armağan

Düzenlenen törende konuşan takım kaptanı Uğur Kavuk da futbolun her ulustan insanı buluşturan güzel bir oyun olduğunu ifade ederek, “Organizasyon sayesinde hem Alman dostlarımızla hem de eski futbolcu arkadaşlarımızla bir araya geldik anıları tazeledik. Bu kupayı Antalya'da spora ve sporcuya her zaman destek veren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'e armağan ediyoruz” diye konuştu.