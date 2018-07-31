Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 11:28

Eğitim Bir-Sen Antalya Şubesi’nden alan değişikliği çağrısı

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, öğretmenlere diplomaya dayalı alan değişikliği hakkı verilmesini istedi.

Eğitim Bir-Sen Antalya Şubesi’nden alan değişikliği çağrısı

31 Temmuz 2018 11:28


Milli Eğitim Bakanlığından okullar açılmadan beklentileri karşılayacak bir çözüm bulmasını beklediklerini söyleyen Başkan Çoban, "Alan değişikliği taleplerine istenilen oranda cevap verilmemesi, alan değişikliği bekleyen öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmaması, alan değişikliği hakkı bekleyen öğretmenleri mağdur etmekte, kariyer planlaması yapmasına engel teşkil etmektedir. Öğretmenlerin huzursuz olduğu, kendisini verimsiz hissettiği bir alanda zoraki çalıştırılmasının, öğretimin verimliliğine ve eğitimin niteliğine hiçbir katkısının olmayacağı açıktır. Bakanlık, alan değişikliğini öğretmenlerin bir hakkı olarak değerlendirmeli, eğitimcilerin öğrenim gördükleri alanda diplomalarına dayalı bir şekilde öğretmenlik yapmalarına imkan vermelidir" dedi.



Sürekli gündeme geliyor


Sendika olarak bu konuyu Milli Eğitim Bakanlığının, Kurum İdari Kurulu toplantılarında sürekli gündeme getirdiklerini belirten Mustafa Çoban, alan değişikliği talebinin gerekçelerinin irdelemesi, konunun sürdürülebilir, adil bir şekilde, hak edilen bir imkanın esirgenmediği, bir daha tartışma oluşturulmayacak şekilde sonuçlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Çoban sözlerini şu şekilde sürdürdü:


"Bakanlık yetkililerince daha önce söz verilmesine rağmen beklentiyi karşılamayacak şekilde alan değişikliğinin sadece 540 saatlik Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı tamamlayanlar ve kapatılan alanlarda görev yapanlarla sınırlı tutulması, eğitim çalışanları arasında büyük bir hüsrana ve hayal kırıklığına neden olmuştur. Alan değişikliği, bir takvime bağlanarak periyodik olarak yapılmalı, sürekli tartışılan ve beklenti oluşturan bir konu olmaktan çıkarılmalıdır."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç