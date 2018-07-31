Eğitim Bir-Sen Antalya Şubesi’nden alan değişikliği çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığından okullar açılmadan beklentileri karşılayacak bir çözüm bulmasını beklediklerini söyleyen Başkan Çoban, "Alan değişikliği taleplerine istenilen oranda cevap verilmemesi, alan değişikliği bekleyen öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmaması, alan değişikliği hakkı bekleyen öğretmenleri mağdur etmekte, kariyer planlaması yapmasına engel teşkil etmektedir. Öğretmenlerin huzursuz olduğu, kendisini verimsiz hissettiği bir alanda zoraki çalıştırılmasının, öğretimin verimliliğine ve eğitimin niteliğine hiçbir katkısının olmayacağı açıktır. Bakanlık, alan değişikliğini öğretmenlerin bir hakkı olarak değerlendirmeli, eğitimcilerin öğrenim gördükleri alanda diplomalarına dayalı bir şekilde öğretmenlik yapmalarına imkan vermelidir" dedi.

Sürekli gündeme geliyor

Sendika olarak bu konuyu Milli Eğitim Bakanlığının, Kurum İdari Kurulu toplantılarında sürekli gündeme getirdiklerini belirten Mustafa Çoban, alan değişikliği talebinin gerekçelerinin irdelemesi, konunun sürdürülebilir, adil bir şekilde, hak edilen bir imkanın esirgenmediği, bir daha tartışma oluşturulmayacak şekilde sonuçlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Çoban sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bakanlık yetkililerince daha önce söz verilmesine rağmen beklentiyi karşılamayacak şekilde alan değişikliğinin sadece 540 saatlik Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı tamamlayanlar ve kapatılan alanlarda görev yapanlarla sınırlı tutulması, eğitim çalışanları arasında büyük bir hüsrana ve hayal kırıklığına neden olmuştur. Alan değişikliği, bir takvime bağlanarak periyodik olarak yapılmalı, sürekli tartışılan ve beklenti oluşturan bir konu olmaktan çıkarılmalıdır."