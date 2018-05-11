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11 Mayıs 2018 12:01

Eğitim-Bir-Sen okul servisi ihalelerinin merkezi olarak yapılmasını talep etti

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, okul servis araçları ihalelerinin eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmemesinin okul idarelerini zor duruma düşürdüğünü belirtti.

Eğitim-Bir-Sen okul servisi ihalelerinin merkezi olarak yapılmasını talep etti

11 Mayıs 2018 12:01


Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Milli Eğitim Bakanlığına yazdıkları dilekçe ile okullarda okul servis hizmetini verecek katılımcıların belirlendiği ihalelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmesini talep ettiklerini söyledi. Çoban, “Okul yöneticileri servis ihalelerinin sonuçlarının muhatabı olmaktan ve üzerlerine yüklenen sorumluluktan kurtarılmalıdır” dedi.



“Müdürlüklere denetim yükü”


Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin, eğitim kurumu müdürlüklerine servis hizmetlerinin yürütülmesinin denetimi alanında çok sayıda sorumluluk yüklediğini belirten Çoban, “Söz konusu yönetmeliğe göre Eğitim kurumu müdürlükleri, okul-aile birliği başkanlıklarınca gerçekleştirilen ihalelerin sonuçlarına katlanmak, idari ve teknik şartnamelerde yüklenici sorumluluklarını belirleyemedikleri bir ihale sürecinin olumsuz sonuçlarına çözüm aramak zorunda bırakılmaktadır” diye konuştu.



“A’dan Z’ye sorumlular”


Çoban, yüklenen sorumluluklar arasında taşıma faaliyetini planlamak, okul servis araçlarına, taşımacılara ve ilgili taşıma personeline ilişkin belge ve kayıtları tutmak, talep hâlinde bu yönetmelik çerçevesinde denetim yapacak komisyon, kurum ve kuruluşlara iletmek gibi eğitim-öğretim faaliyetiyle ve okul idaresiyle ilgisi bulunmayan işle sorumlu tutulduklarını kaydetti.




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