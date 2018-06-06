Eğitim-Bir-Sen üyeleri iftarda buluştu

Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen’in Kepez Şubesi Antalya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen iftar programında buluştu. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftara, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Memur Sen İl Temsilcisi ve Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, AK Parti eski İl Başkanı Rıza Sümer, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ve Eğitim Bir Sen Kepez Şube Başkanı Mustafa Erol katıldı.

Erol: “Üyemiz artıyor”

Programda konuşan Erol, mayıs sayımlarında üye sayılarını yüzde 25 arttırarak 2 bin 51 üyeye ulaştıklarını söyledi. Erol, “En yakın sendikaya bin 80 üye fark attık. Bu sizlerin desteği katkıları ve gönüldaşlığı neticesinde gerçekleşti. 2 bin 51 üye için tamam demiyoruz, daima devam deriz. Devamdan yana karar alırız” dedi.

Çoban: "Dünya mazlumları sevinsin"

Mustafa Çoban ise Eğitim-Bir-Sen’in hızla büyüdüğünü belirtirken, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Çoban, “Bu alan esmaların duasının olduğu bir alandır, bu alan deniz kenarında duran Aylan bebeklerin sığınacağı tek liman olduğunu gösteren alandır, bu alan dünya mazlumlarının dertleri ile dertlenen gönül deryasını açmış gönüldaşların olduğu alandır. Bu alan sadece güneşli günlerde değil, zor günlerde de inisiyatif alan kıymetli üyelerin bulunduğu alandır. 28 Şubat postmodern darbesinde dik duran, 15 Temmuz hain darbe girişiminde alanları dolduran, milletin değerleri ile beslenen sizleri saygı ile selamlıyorum. Ramazan Bayramımız geliyor, dünya islam alemi ve mazlumlar sevinsin. Rabbimiz 24 Haziran’da öyle kutlu bir sonuç versin ki, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan sevinsin, dünya mazlumları sevinsin” diye konuştu.

Enç: "Koltuklar geçici vatan baki"

Memur Sen’in ve bağlı sendikaların, vatanseverlerin her daim yanında olduğunun altını çizen Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise 24 Haziran için destek istedi. Enç, “Memur Sen her zaman bizim yanımızda oldu, ülkenin, vatanseverlerin yanında oldu. İyi ki varsınız. İyi ki bize omuz verdiniz. Türkiye çok ciddi süreçlerden geçti. Halen işimiz bitmiş değil. Türkiye’ye hükmeden dünyaya hükmediyor. Bize kimsenin hükmetmesini istemiyoruz. O yüzden 24 Haziran’a kadar bize desteğinizi esirgemeyin. Öğretmenlerimiz olarak vatan ve ümmet sevgisini çocuklarımıza aşılıyorsunuz.Yaptığınız iş çok zor bir iş. Bu dönem aday değilim ancak bu süreçte hız kesmeden çalışmayı sürdürüyorum.Bana gittiğim yerlerde, ‘Aday değilsin niye bu kadar mücadele ediyorsun’ diye soruyorlar. Ben memleket meselesi için mücadele veriyorum. Koltuklar geçici vatan bakidir”dedi.