Eğitim Bir Sen’den bahar etkinliği

Etkinliğe Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız Şube Müdürleri, siyasi parti temsilcileri Ve Eğitim Bir Sen üyeleri katıldı.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı etkinlikte konuşma yapan Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Sait Özçelik, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek Eğitim Bir Sen’in büyük ve güçlü bir aile olduğunu bu tür etkinlikler ile birlik ve beraberliklerini arttırdığını ifade etti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban’da Eğitim Bir Sen’in Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek ve özlük haklarını çalışma imkanlarını iyileştirmek için üyelerinden aldığı gücü sonuna kadar kullandığını dile getirerek böyle bir organizasyonu yaptıklarından dolayı ilçe teşkilatına ve katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.