Eğitim-öğretim yılının ilk gününde polisten sıkı denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk gününde polis ekipleri, çeşitli noktalarda şüpheli şahıslara ve okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Servis araçları durdurularak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını denetlenirken, içinde bulunan öğrencilerin de emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol edildi. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Asayiş, Güven Timi ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri de ilçedeki okul çevresinde öğrenci giriş-çıkış saatlerinde şüpheli görülen şahıslar yönelik denetim yaptı. Yetkililer denetimlerin sıklıkla süreceğini belirtti.