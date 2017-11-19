Eğitim tiyatrosu çocuklarla buluştu

3 oyun sahnelendi

CK Akdeniz Elektrik sponsorluğunda, Antalya’da bulunan okullarda 3 tiyatro oyunu organize edildi. 17 Kasım tarihinde sırasıyla Antalya Sınav Koleji, Nesibe Aydın Koleji ve Antalya Bilge Adam Koleji’nde sahnelenen oyuna öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bir yıl süren çalışma ve provalardan sonra ‘Moda Sahnesi’ tarafından 6 kişilik profesyonel bir ekiple sahnelenmeye hazır hale gelen ‘Bremen Mızık-çıları’ adlı tiyatro oyunu, yunus parklarından sirklere, pet shoplardan deney gerçeğine kadar hayvan hakları ihlallerini çocukların dilinden çocuklara anlattı.

Farkındalık hedefleniyor

Sosyal sorumluluk bilinci ile hayvan hakları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Özellikle hizmet verdiğimiz bölgede yaşayan sokak hayvanlarının haklarını gözetmek, bölgemizdeki çocuklara ve yetişkinlere hayvan sevgisini aşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikli olarak Antalya, Isparta ve Burdur’da tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının eski sağlıklarına kavuşmaları için kaynak yaratıyoruz. Tüm bakım ve tedaviler HAYTAP’ın gözetimindeki uzman veterinerler tarafından yapılıyor. Bir yandan‚ sokak hayvanlarımıza destek olurken bir yandan da başta çocuklarımız olmak üzere toplumda eğitim ve hayvan sevgisi adına bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Eğitim çalışmaları kapsamında sahnelenen tiyatro oyunu, çocuklarımıza hayvan haklarını anlatabilmenin en güzel yollarından biri. Hem hayvan sevgisini yaymak hem de eğitime ve doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek adına bu tarz sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. ” dedi.