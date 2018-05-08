Eğitimli Emlakçılar geliyor

Kumluca Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törene Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Sertifika dağıtım töreninde Kaymakam Hakkı Uzun, “Gelecek yıllarda devletimiz, çalışacağı alanda, uzmanlık veya yeterlilik belgesi olmayan vatandaşlarımıza çalışma izni vermeyecek. Bu anlamda aldığınız belge sizlerin bir gün mutlaka işinize yaracaktır. Emlak Danışmanlık Belgesi almakla doğru bir iş yaptınız. Daha bilinçli iş yapma açısından da doğru karar verdiniz. Hayırlı Olsun” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir de “Kurumumuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa olarak, vatandaşlarımızdan gelen kurs açma konusundaki her talebi değerlendiriyor. Vatandaşlarımızın talebi üzerine her alanda hızlı bir şekilde kurslar açıyor. Emlak Danışmanlık Kursu da bunlardan birisiydi. Bu bağlamda, Kumluca da Emlakçılık yapmak isteyen ve emlak mevzuatı, iş ve işlemleri hakkında bilgilenmek isteyen 14 kursiyerimiz için kurslar açtık. Kurslarımız tamamlandı. Şimdi de sertifikalarını dağıtıyoruz.”