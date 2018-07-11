Ejder meyvesi pitaya Manavgat’ta yetiştirildi

Ekonomik açından ülke ekonomisine katkı sağlayacak pitaya seralarının, önümüzdeki yıllarda muz gibi artış göstermesi bekleniyor.

Manavgat’tın Yavrudoğan Mahallesi’nde 11 dönüm ve Gündoğdu Mahallesi’nde 2 dönüm alanda ejder meyvesi olarak bilinen pitaya yetiştirilmeye başlandı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ömür Ozan Çakal, Ali Haydar Saltık ve Hayati Hürmeydan, Yavrudoğan Mahallesi’nde 11 dönümlük alanda kurulan pitaya serası ile Adnan Acar tarafından Gündoğdu’da yapılan 2 dönümlük pitaya seralarını ziyaret etti.

Manavgat Kaymakamı Yiğit, Manavgat’ın turizmde olduğu gibi tarımda da önemli bir şehir olduğunu söyledi. Tarımın ekonomik açıdan turizme alternatif olabilmesi için farklı alanlara yatırım yapılması gerektiğini belirten Kaymakam Yiğit, "Çok bilinmeyen pitaya, Türkiye’de ejder meyvesi olarak biliniyor. Üreticilerimiz burada yeni denemeler yapıyorlar. Biliyorsunuz Manavgat’ta muz sektörü gelişim gösterdi. Muz üretimi 3 bin dönüme yaklaştı. Şimdi de pitaya meyvesi tarım sektöründe deneniyor. İlk etapta gördüğümüz bu denemeler başarılı oluyor. Üreticimiz memnun. Ekonomik açından da geleceği olan meyve olarak görülüyor. Her türlü sağlık açısından öneriliyor, faydası olduğu tavsiye ediliyor. Gittikçe de yaygınlaşır diye düşünüyorum. Hem ilçemize hem de bölgemize ciddi ekonomik katkılar sağlayacaktır. Üreticilerimize böyle bir denemeye girdikleri için, yatırımlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Bölge için turizm ne kadar önemliyse, tarım sektörünün de bir o kadar önemli olduğunu, tropikal meyvelerin genellikle Gazipaşa, Alanya ve Anamur ilçeleriyle anıldığını dile getiren Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de, "Artık Manavgat’ta da çiftçilerimiz tarafından tropikal meyveler üretilmeye başlandı. Bu seralarımızdan pitaya meyvesinin yetişebileceğini görüyoruz. Manavgat’tan iki çiftçimiz aynı zamanda doktorlarımız heveslendiler, bu işi yapıyorlar. Başarıları bir sonuç aldılar. Üreticilerimizi tebrik ediyorum. Ziraat Odası olarak üreticilerimizin yanındayız. Elimizden gelen her türlü desteği yapamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Son günlerde Manavgat’ta muz üretiminin büyük yol kat ettiğine de dikkat çeken Metin, "Manavgat’ta muz üretimine yatırım her geçen gün büyüyor. Şuanda 2 bin 983 dönüm arazide muz tarımı yapılıyor. Aynı şekilde pitayanın da üretiminin artacağını bekliyoruz. Pitaya meyvesinin desteklemesi yoktu. Biz konuyu Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a ilettik. Genel Başkanımızın yaptığı görüşmeler sonucunda muza olduğu gibi pitaya seralarına da kredi desteği sağlandı" dedi.