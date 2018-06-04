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04 Haziran 2018 15:18

EKDAĞ Konyaaltı Sosyal Tesisi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.

EKDAĞ Konyaaltı Sosyal Tesisi açıldı

04 Haziran 2018 15:18

Ş. Konyaaltı Plajı içerisinde yeni bir sosyal tesis açtı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, her biri çekim merkezi haline gelen ve kent yaşamına hareket getiren sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Lara Plajı, Düden Park Balık Çarşısı ve Atatürk Parkı sosyal tesisleriyle Antalyalıların vazgeçilmezi olan Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. yeni bir sosyal tesisi yenilenen yüzüyle Konyaaltı Sahili’nde hizmete sundu. Varyant altında hizmet veren sosyal tesis, şimdiden çekim merkezi oldu.


EKDAĞ Genel Müdürü Didem Boztepe Erkış, “Tesisimiz, halka açık plajı, dinlenme alanları ve büfe hizmetiyle misafirimize konforlu bir hizmet sunuyor. Kar amacı gütmeyen tesisimizden vatandaşlarımız uygun fiyatlarla yararlanabiliyor. Antalyalılar sahilin tadını Büyükşehir Belediyesi’nin güvencesinde ve kalitesinde yaşama imkânı buluyor” dedi.


Sosyal tesis alanı içerisinde market, kafeterya, soyunma kabinleri ile çocuklar için Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında kazandırılan bolca yeşil alan ve oyun parkları yer alıyor. Bir şezlong bir şemsiye ücretinin 10 TL olduğu plajda olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor.




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