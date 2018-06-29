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29 Haziran 2018 14:37

EKDAĞ Lara Plajına yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz sezonunda hizmete açtığı EKDAĞ Lara Plajı Sosyal Tesisleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

EKDAĞ Lara Plajına yoğun ilgi

29 Haziran 2018 14:37


Antalya’nın dünyaca ünlü Lara Plajı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAĞ’a ait Lara Plajı Sosyal Tesisleri, ekonomik ve kaliteli hizmetle sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı tatilcilerin buluşma adresi oldu. Aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sosyal tesisi dolduran vatandaşlar ve tatilciler akşam saatlerine kadar huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor. Tesis haftada yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlıyor.



Mavi Bayraklı plaj


EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Boztepe Erkış, EKDAĞ’ın yatırım ve düzenlemeleri ile bambaşka bir görünüme kavuşan sosyal tesisin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Halka açık plajımız, dinlenme alanlarımız, localarımız, restoranımız ve kamp alanımız ile misafirlerimize kaliteli ve konforlu bir hizmet sunuyoruz. Mavi Bayrağın dalgalandığı plajımızda 500 şezlongla hizmet veriyoruz. Vatandaşlar çok memnun” dedi.



Çay 1.5 TL


Sosyal tesis içerisindeki restoran, fastfood yiyeceklerden, pide ve ızgaraya, kebaptan, türlü türlü tatlılara kadar zengin bir menü ile hizmet veriyor. Çayın 1.5 lira, şezlongun 5 TL olduğu tesis bünyesinde bay bayan mescid, localar, soyunma kabinleri, çocuk oyun parkı, engelli bireyler için tasarlanmış özel araçlar, kamp alanı, voleybol ve futbol sahaları yer alıyor. Doğabilecek tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de plajda hazır bulunuyor.




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