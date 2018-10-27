Ekim ayı sonunda Antalya'dan yaz manzaraları

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için soğuk hava uyarısında bulunup sıcaklığın 12 derece birden düşeceğini belirtmişti. Uyarının ardından Antalya'da yağış ve soğuk hava dalgası etkili olup dereceler 17'yi göstermişti. Soğuk hava dalgasıyla birlikte kış hazırlığı yapan Antalyalılar, hafta sonundaki sıcak ve güneşli havayla birlikte neye uğradığını şaşırdı. Öğle saatlerinde 27 dereceyi gören Antalya'da vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek rüzgar olmasına karşın denize girdi, yakıcı güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlarsa güzel havada yürümeyi tercih etti.

Tatil için İstanbul'dan Antalya'ya gelen misafirlerini sahile gezdirmeye getiren Emine Ersin, “Misafirlerimiz bile havanın değişimine şaşırdılar. Hava çok güzel, resmen terledik. Mis gibi bir hava bıraksalar denize gireceğim” diye konuşurken, 24 yıldır Antalya'da yaşadığını belirten Metin Onur da, havanın değişikliğinden ötürü şaşkın olduğunu ifade etti. Onur, “Böyle enteresan bir hava yaşamadım. Birden yorganları battaniyeleri çıkardık. Ciddi bir şekilde üşüdük, neredeyse klima açacaktık. Dünyanın sonu mu geliyor bilmiyorum ama bugün hava çok güzel” dedi.

24 yıldır Antalya'da yaşadığını bildiren Metin Onur, “Geçen yaşanan hava kadar enteresan bir hava yaşamadım. Birden yorganlar, battaniyeler, eşofmanlar çıktı. Dünyanın sonu mu geliyor? Ne oluyor? İklimler değişti. Her şey farklı noktada. Bugün de çok güzel bir hava. Antalya böyle değişik bir hava. Üstümdeki yeleği de ayıp olmasın diye giydim” diye konuştu.

Havanın çok güzel olduğunu ifade eden Neşe Onur ise, bu mevsimde deniz kenarında oturup güneşlenmenin mümkün olmadığını kaydederek "Biz bunu yaşıyoruz. Ülkemizin diğer yerlerinde de yaşayanlar vardır umarım. Çok mutluyuz, bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Kışın bu güneş göremeyeceğiz" dedi.