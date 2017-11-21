Ekolojik Kreş’in minikleri toprakla buluştu

Döşemealtı Belediyesi tarafından Çıplaklı Mahallesi’nde 3 bin 600 metrekare alan üzerine projelendirilen Antalya’nın ilk Türkiye’nin örnek ekolojik kreşindeki mini uygulama tarlalarıyla çocuklar toprağa dokundu.

120 çocuk kapasiteli kreşin minikleri öğretmenleri eşliğinde mini uygulama tarlasına marul, soğan, tere, roka, maydanoz ve ıspanak ekti. Öğretmenleri ürünlerin nasıl yetişeceği konusunda çocukları aydınlattı. Çocuklar etkinlik sırasında hem eğlendi, hem de günlük çiftlik hayatını öğrenmiş oldu.

Sebze üretiminin her aşamasında yer alacak çocukların yetiştirdiği ürünler kreş mutfağında değerlendirilecek.