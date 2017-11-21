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21 Kasım 2017 12:04

Ekolojik Kreş’in minikleri toprakla buluştu

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’in minikleri marul, soğan, tere, roka, maydanoz ve ıspanak ekti.

Ekolojik Kreş’in minikleri toprakla buluştu

21 Kasım 2017 12:04


Döşemealtı Belediyesi tarafından Çıplaklı Mahallesi’nde 3 bin 600 metrekare alan üzerine projelendirilen Antalya’nın ilk Türkiye’nin örnek ekolojik kreşindeki mini uygulama tarlalarıyla çocuklar toprağa dokundu.


120 çocuk kapasiteli kreşin minikleri öğretmenleri eşliğinde mini uygulama tarlasına marul, soğan, tere, roka, maydanoz ve ıspanak ekti. Öğretmenleri ürünlerin nasıl yetişeceği konusunda çocukları aydınlattı. Çocuklar etkinlik sırasında hem eğlendi, hem de günlük çiftlik hayatını öğrenmiş oldu.


Sebze üretiminin her aşamasında yer alacak çocukların yetiştirdiği ürünler kreş mutfağında değerlendirilecek.




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