Ekolojik Kreş’te yıl sonu sergisi

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında kapılarını açan Ekolojik Kreş, yıl sonu sergisi açtı. Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Kreş Müdürü Mehmet Fatih Çelik, öğretmenler ve kreşte eğitim gören çocukların velileri katıldı. Resim, boyama, el işi, katlama, çömlek sanatı, çiçek ve sebze yetiştiriciliği gibi daha bir çok çalışmanın sonucu olan ürünlerin görücüye çıktığı sergide velilere kendi çocuklarının yaptığı eserler tanıtıldı.

Anneler unutulmadı

Kreşin sergisinde annelerde unutulmadı. Minikler, Anneler günü için kendi elleriyle özel olarak hazırladıkları mutfak önlüğü, tablo gibi ürünleri annelerine hediye etti. Sergide, her sınıf için mevsimler, aylar, renk ve sayılar için çeşitli görsellerle süslenmiş bölümler hazırlandı.