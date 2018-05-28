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28 Mayıs 2018 12:09

Ekolojik Kreş’te yılsonu coşkusu

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşte 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Ekolojik Kreş’te yılsonu coşkusu

28 Mayıs 2018 12:09


Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını yılsonu gösterisiyle tamamladı. Gösteriye Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Sidel ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan yılsonu programı renkli görüntülere sahne oldu. Kreş Müdürü Fatih Çelik, yıl sonu sergisine gelen velilere teşekkür edip mezun olan öğrencilere başarılar diledi.


Ekolojik Kreş öğrencileri bütün bir yıl boyunca hazırladıkları dansları kendilerini izlemeye gelen aileleri için sergilemeye başladı. Minikler kimi zaman uzaylı kıyafetiyle dans ederken, kimi zaman Rock grubu olup izleyenleri coşturdu. Minik Arılar, tavşanlar doğa sevgisini anlatan muhteşem dans gösterisi yaparken, kreş öğrencileri İspanyol dansı, dirik dansı bazen de zimbole dansıyla herkesi büyülemeyi başardı.


5 yaş sınıfından Sümeyye Gürkan ve Ahmet Yavuz’un İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okumaları ayakta alkışlandı. Velilerin ve davetlilerin de eşlik ettiği final gösterisinin ardından 5.nci sınıf öğrencileri mezuniyetlerini kep fırlatarak kutladı.




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