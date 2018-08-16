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16 Ağustos 2018 14:48

Elektrik faturasını fastPay ile ödeyen tüketiciye 5’lik avantaj sağlanıyor

CK Enerji Akdeniz Elektrik, faturalarını fastPay üzerinden ödeyen tüketicilerine fatura bedelinin yüzde 5’i kadar avantaj sağlıyor.

Elektrik faturasını fastPay ile ödeyen tüketiciye 5’lik avantaj sağlanıyor

16 Ağustos 2018 14:48


CK Enerji Akdeniz Elektrik, DenizBank tarafından hayata geçirilen ve akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen fastPay ile elektrik faturası ödeme sürecini başlattı. Bu sayede tüketiciler elektrik faturalarını çok daha hızlı ödeme imkânına kavuşurken bu sırada avantajlara da sahip olacak. 16 Ağustos-31 Aralık 2018 tarihleri arasında elektrik faturasını söz konusu mobil uygulama üzerinden ödeyecek olan müşterilerin her faturanın yüzde 5’i kadar bir bedeli cebinde kalacak.



Uygulamayı indirmek yeterli


İşbirliği çerçevesinde 1.7 milyon müşteriye hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik aboneleri, bu uygulama üzerinden ödenen her elektrik faturası için ayda 7,5 TL’ye varan bir avantaj sağlayabilecek. Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabileceği fastPay uygulaması ile tüketiciler herhangi bir taahhüt altına girmeden ‘indirim’ hakkına sahip olacak. Söz konusu indirim tutarı, faturanın ödenmesi sonrasında kullanıcının fastPay bakiyesine yüklenecek. Aboneler, yüklenen bu bakiyeyi istediği gibi harcama imkânına sahip olacak.




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