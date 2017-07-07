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07 Temmuz 2017 14:02

Elektrik kesintisi ve çalışmalar SMS ile bildirilecek

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.

Elektrik kesintisi ve çalışmalar SMS ile bildirilecek

07 Temmuz 2017 14:02

Ş. (AEDAŞ) yatırım, altyapı ve tesis çalışmaları hakkında abonelerini bilgilendirme dönemini başlattı.


AEDAŞ, bölgesinde verdiği hizmetlerden abonelerinin de haberdar olması nedeniyle SMS dönemi başlattığını bildirdi. Abonelerine yatırım, altyapı ve tesis çalışmalarının başlama ve bitiş tarihleri ile niteliğini içeren kısa mesaj gönderilecek. Aboneler, bulunduğu bölgede bir altyapı çalışmasının başlatılacağını ve ne kadar süreceğini önceden öğrenme imkânına sahip olacak. Söz konusu çalışmalar sırasında elektrik kesintisi yapılması gerekirse bu da ayrıca bildirilecek. Ayrıca AEDAŞ’ın bu yıl içinde hizmet verdiği bölgeye 183 milyon TL’lik yatırım yapacağı kaydedildi.



“Abonelerimizin bölgesine yapılan yatırımları bilme hakkı var”


Müşteri memnuniyeti odaklı projeler geliştirdiklerini dile getiren Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Altyapı çalışmalarımız, trafo, enerji nakil hattı ve elektrik direklerinin yenilenmesi başta olmak üzere aralıksız olarak yatırımlarımız sürüyor. Yatırım yapılan bölgede yaşayanların iş makinelerinin ne için orada olduğunu, kazının neden yapıldığını bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. ‘Yatırım için buradayız ve şu kadar sürede şunları yapacağız’ diye abonelerimize bilgi vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede yatırım ve altyapı çalışmaları hakkında abonelerimizi SMS ile bilgilendirme sürecini başlattık. Yeni uygulama sayesinde bölgedeki yatırım çalışması kaç gün sürecek, hangi sokaklarda çalışma yapılacak, tüm bunları abonelerimiz önceden öğrenebilecek. Eğer yatırımın herhangi bir döneminde bir elektrik kesintisi olacaksa o da ayrıca bildirilecek. Daha fazla kişiye bu hizmeti ulaştırabilmek için abonelerimizden de işletmelerimize başvurarak iletişim bilgilerini güncellemelerini önemle rica ediyoruz” dedi.




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