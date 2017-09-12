Elektrik’te “Enerjim Eğitiyor” projesi

CK Akdeniz Elektrik, serbest tüketicilere yönelik hazırladığı özel tarifelerle abonelerine farklı avantajlar sunmaya devam ediyor. Nisan 2016’da “Tarifeni seç, tasarrufa geç” sloganı ile müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun tarifeler sunmaya başlayan şirket “Enerjim Zamsız”, “Enerjim Akıllı” ve “Enerjim İndirimli” tarifelerinden sonra bu yıl “Enerjim Organik” ve “Enerjim Kamu” ile birlikte sektörde ilk ve tek olan “Enerjim Eğitiyor” tarifesini aboneleriyle buluşturmaya başladı.

Ailelere ve çocuklara destek olmak amacıyla Enerjim Eğitiyor tarifesini oluşturan şirket, tarife kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine internet üzerinden eğitim alabildikleri 6 aylık Okulistik paketini hediye ediyor.

Değerli: “Amacımız ailelere ve çocuklara destek olmak”

Enerjim Eğitiyor tarifesinden elektrik faturası aylık ortalama 82 TL ve üzerindeki tüm mesken abonelerinin yararlanabileceğini dile getiren Genel Müdür Erol Değerli, Enerjim Eğitiyor’un önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek “Toplumların gelişmesinde eğitimin önemini hepimiz biliyoruz. Her alanda daha güçlü bir Türkiye için eğitilmiş nesillere ihtiyacımız var. Biz tarifelerimizi oluştururken müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini analiz ediyoruz. Sorumluluklarımızın farkında bir şirket olarak bu tarifeyi geliştirirken ailelere, çocuklarımıza nasıl destek oluruz diye ekibimizle düşündük ve Enerjim Eğitiyor tarifesini ortaya çıkardık. Bu kapsamda ilk ve ortaokul öğrencilerine internet üzerinden eğitim imkanı sunan bir paket hediye ediyoruz” dedi.

Sektörde bir ilk olan Enerjim Eğitiyor tarifesini seçen aboneler, internet üzerinden eğitim desteği alabilecekler. 100 TL değerinde 6 aylık Okulistik paketine sahip olacaklar. İnternet üzerinden ulaşılan bir eğitim ve öğrenme platformu olan Okulistik’ten ilkokul 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfa, ortaokul 5’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar bütün öğrenciler, bu öğrencilerin aileleri, ilk ve ortaokullarda görevli öğretmenler ve eğitim yöneticileri yararlanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim modeline uygun olarak hazırlanan Okulistik paketi sürekli olarak güncellenen bir yapıya sahip olması ile de öne çıkıyor.