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21 Kasım 2017 10:27

Elmalı Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı

Elmalı Devlet Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Elmalı Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı

21 Kasım 2017 10:27


Elmalı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına, Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi ile Uygulamalı Yangın Tatbikatı düzenlendi. Yangın tatbikatı öncesinde hastane personellerine olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği konusunda hastane Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ali Ergün tarafından bilgi verilerek tatbikatın nasıl yapılacağı anlatıldı.


Yangın alarmının verilmesi ile birlikte 112 ve itfaiye’ye yangın ihbarı verildi. Elmalı İtfaiye Müdürlüğü ve Hastane işbirliğinde yapılan tatbikatta senaryo gereği Yoğun Bakım Servisinde çalışan bir sağlık çalışanı yangını fark edip haber verdikten sonra yangın butonuna bastı. Bir yandan söndürme işlemi yapılırken diğer yandan tahliye işlemlerine başlandı. Hem görevli personel hem de itfaiye ekipleri tarafından o anda orada bulunan kişilerin, hasta tahliyesine başlandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. İlk müdahalesi yapılan hastalar daha sonra sedye ile Acil Servis’e taşındı. Bu arada güvenlik personeli olay yerinin emniyetini sağlarken teknik birim personelleri de gerekli gördükleri noktaların elektrik enerjilerini kestiler.



Zamanında Doğru Müdahale


İtfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastanenin bahçesinde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle birlikte yanan ateşi nasıl söndürebilecekleri uygulamalı bir şekilde anlatıldı. İtfaiye ekipleri bahçede bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi gerektiği ve yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.


Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Burak Emre Demir, “İnşallah böyle bir durumun gerçeğini yaşamayız. Olası bir yangında hem kendimizi hem de hastalara müdahale için personelimizi test ettik. Burada ki amacımız olası bir yangın durumunda hazır olmaktı. Başından sonuna kadar hem çalışanlarımız hem de hastalarımızla birlikte başarılı bir koordinasyon çalışması ile yangın söndürme ve hasta tahliye işlemlerini başarıyla tamamladık” dedi.




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