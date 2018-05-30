Elmalı Geçit-İmircik yolu sıcak asfalta hazırlanıyor

Elmalı İlçesi’nde asfalt seferberliği yürüten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı Geçit-İmircik grup yolunda başlattığı altyapı çalışmalarını tamamladı. Bozuk olan kısımları sökülerek ihtiyaç duyulan yerlerine büz konulan yol, dolgu malzemesi ile sıkıştırılıyor. 4 kilometre uzunluğundaki yol, stabilize çalışmalarının ardın sıcak asfaltla kaplanacak. Tarihinde ilk kez sıcak asfalt hizmeti görecek olan Geçit-İmircik yolu daha konforlu hale gelecek. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Geçit-İmircikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Elmalı’yı modern ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Akdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.