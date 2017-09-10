Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 21:43

Elmalı Güreşleri’nde Başpehlivan Orhan Okulu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Elmalı Belediyesi tarafından bu yıl 665.

Elmalı Güreşleri’nde Başpehlivan Orhan Okulu

10 Eylül 2017 21:43

düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi


Elmalı ilçesinde 3 gün süren 665. Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri final güreşleri ile sona erdi. Güreşlere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık, Bak, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Ak Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli, çevre ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 15 bin güreşsever izledi. 1306 yağlı güreş pehlivanının katıldığı güreşlerde açık arttırma usulü yapılan güreş ağalığını 507 bin TL veren iş adamı Tarık Savran aldı. Murat Paşa Belediyesi’nin pehlivanı Ali Gürbüz’ü yenen Döşemealtı Belediye’nin Pehlivanı Orhan Okulu, Başpehlivan oldu. Üçüncülüğü İsmail Balaban ve Recep Kara paylaştı.


Baş Altında Şahin Bilici, Büyük Ortada Hasan Can Güzeller, Küçük Orta Büyük Boyda Mustafa Doğan Özkaya, Küçük Orta Küçük Boy da Erdal Duman, Deste Büyük Boyda Necip Al, Deste Orta Boy Tufan Güzel, Deste Küçük Boy Enes Doğan, Ayak Boyunda Muharrem Emir, Toz koparan Boya da Furkan Taş, Teşvik 2 de Furkan Nas, Teşvik 1 Doğukan Toprak, Minik 2 de Yusuf Kırat, Minik 1 de Batuhan Küçür birinci oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, “Buraya Elmalı Er Meydanı’nın sizlere daha güzel hizmet verecek şekilde modernize edilerek yapılacağının müjdesini vermeye geldim” dedi.


Final güreşlerinin ardından madalya ve kupa töreni yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç