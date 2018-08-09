Elmalı Karaköy’de hasar tespit çalışmaları yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı’nın Karaköy Mahallesi’nde hasar tespit çalışması yaptı.

Ayni ve nakdi yardım yapılacak

Tarım İl Müdürlüğü, DSİ İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile birlikte hasar tespit çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri evleri tek tek gezerek tespitte bulundu. Bahçe ve ahırlarda meydana gelen zararla ilgili Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ilgilenirken Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulunulması yönünde çalışma başlattı.