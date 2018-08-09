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09 Ağustos 2018 12:36

Elmalı Karaköy’de hasar tespit çalışmaları yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Salur ve Yılmazlı’dan sonra Karaköy’de de hasar tespit çalışması yaptı.

Elmalı Karaköy’de hasar tespit çalışmaları yapıldı

09 Ağustos 2018 12:36


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı’nın Karaköy Mahallesi’nde hasar tespit çalışması yaptı.



Ayni ve nakdi yardım yapılacak


Tarım İl Müdürlüğü, DSİ İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile birlikte hasar tespit çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri evleri tek tek gezerek tespitte bulundu. Bahçe ve ahırlarda meydana gelen zararla ilgili Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ilgilenirken Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulunulması yönünde çalışma başlattı.




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