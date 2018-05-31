Elmalı MYO’da itfaiyeciler yetişecek

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nın açılmasından sonra öğretim görevlisi ihtiyacı tamamlanıp geçtiğimiz haftalarda Akdeniz Üniversitesi Senato Kararı ile öğrenci talebi YÖK’e iletilerek onay alındı. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci alımı yapılmaya başlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elmalı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halil Demir, “Bu kararın üniversitemize ve Elmalımıza güç katacağına inanıyor, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Sivil savunma ve itfaiyeciliğin ülkemiz için öneminin her geçen gün arttığına vurgu yapan Demir, “Ormanlarımızın korunmasının yanı sıra tarihi değere sahip binaların ve diğer eserlerin korunması, küresel ısınmayla birlikte iklim koşullarının değişmesi nedeniyle sel, fırtına ve benzeri felaketlerin sıklığının artması, bu alandan mezun olan teknikerlere olan ihtiyacı artırmaktadır” diye konuştu.

“Mezunlara iş bulma kolaylığı”

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’ndan mezun olanların iş bulma kolaylığı ve iş imkanlarının geniş olmasına da değinen Demir, “Yeni eğitim-öğretim döneminde KYK’ya bağlı bir yurt yapılması için görüşmeler yaptıklarının bilgisini vererek, “Öğrencilerimizin barınma sorununu böylece çözmüş olacağız. Alanında uzman öğretim görevlilerimizle 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerimizi Elmalı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına bekliyoruz” dedi.