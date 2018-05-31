Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 10:53

Elmalı MYO’da itfaiyeciler yetişecek

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (MYO) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk defa öğrenci alımı yapılacak.

Elmalı MYO’da itfaiyeciler yetişecek

31 Mayıs 2018 10:53


Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nın açılmasından sonra öğretim görevlisi ihtiyacı tamamlanıp geçtiğimiz haftalarda Akdeniz Üniversitesi Senato Kararı ile öğrenci talebi YÖK’e iletilerek onay alındı. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci alımı yapılmaya başlanacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Elmalı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halil Demir, “Bu kararın üniversitemize ve Elmalımıza güç katacağına inanıyor, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Sivil savunma ve itfaiyeciliğin ülkemiz için öneminin her geçen gün arttığına vurgu yapan Demir, “Ormanlarımızın korunmasının yanı sıra tarihi değere sahip binaların ve diğer eserlerin korunması, küresel ısınmayla birlikte iklim koşullarının değişmesi nedeniyle sel, fırtına ve benzeri felaketlerin sıklığının artması, bu alandan mezun olan teknikerlere olan ihtiyacı artırmaktadır” diye konuştu.



“Mezunlara iş bulma kolaylığı”


Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’ndan mezun olanların iş bulma kolaylığı ve iş imkanlarının geniş olmasına da değinen Demir, “Yeni eğitim-öğretim döneminde KYK’ya bağlı bir yurt yapılması için görüşmeler yaptıklarının bilgisini vererek, “Öğrencilerimizin barınma sorununu böylece çözmüş olacağız. Alanında uzman öğretim görevlilerimizle 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerimizi Elmalı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç