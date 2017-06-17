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17 Haziran 2017 12:32

Elmalı ve Finike’de Ramazan coşkusu yaşandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan coşkusunu ilçelere taşımaya devam ediyor.

Elmalı ve Finike’de Ramazan coşkusu yaşandı

17 Haziran 2017 12:32

Elmalı ve Finike’de gerçekleşen etkinliklerde çocuklar için Şeker Portakalı ile Karagöz Hacivat Gösterisi, ardından Tasavvuf Müziği topluluğu sahne aldı.


Antalya’nın 19 ilçesinde Ramazan ayının geleneksel havası dolu dolu yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ve ilçelerde Antalyalılarla buluşturduğu Ramazan etkinlikleri Elmalı ve Finike’de yoğun ilgiyle gerçekleşti. 7’den 70’e vatandaşların akın ettiği etkinlikler, çocukların severek izlediği Şeker Portakalı çocuk etkinliğiyle başladı.


Gönüllerine dokundu


Yüz boyama, dans gösterisi, jonglör ve sihirbaz gösterileriyle keyifli anlar yaşayan çocuklar Karagöz ve Hacivat’ın komik maceralarıyla kahkahaya boğuldu. Geleneksel gölge oyunu gösterisini sadece çocuklar değil aileler de beğeniyle izledi. Gecenin sonunda sahne alan Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu Şef Aydemir Tuncer yönetiminde seslendirdikleri ilahilerle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Tasavvuf konseri Elmalı ve Finikeli vatandaşların gönüllerine dokundu.




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