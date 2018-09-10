Elmalı'da yol dere yatağına döndü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yağmur suları dükkanlara dolarken, bazı mahallelerde taşkınlar meydana geldi.

Elmalı ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 3 saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Daha önceki selin vurduğu Eskihisar Mahallesi'nde sel suları yola taştı. Yol üzerinde bulunan araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan ilçe merkezinde ise aşırı yağmurdan dolayı bazı dükkanların içi su aldı. Vatandaşlar suların dükkanlara girmemesi için fırça ve küreklerle mücadele verdi.