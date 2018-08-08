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08 Ağustos 2018 14:22

Elmalı’daki selin ardından

Antalya’nın Elmalı ilçesinde önceki gün ve dün akşam yaşanan felaketinin yaraları sarılmayı çalışılıyor.

Elmalı’daki selin ardından

08 Ağustos 2018 14:22

Ekiplerin bölgede çamurla mücadelesi devam ediyor.


Elmalı ilçesine bağlı Yılmazlı ve Salur’dan sonra dün akşam 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Karaköy Mahallesi’nde de sel felaketi yaşanmasına sebep oldu. Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan Yılmazlı ve Salur mahallelerinde çalışmalara devam ederken diğer yandan da Karaköy Mahallesi’ne müdahalede bulunuyor.


Belediye Başkanı Ümit Öztekin başta olmak üzere, Başkan Yardımcısı Dilaver Demir ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sabahın ilk saatlerinden beri Karaköy Mahallesi’nde incelemelerde bulunuyor.


Elmalı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Elmalı Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede temizlik ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği felakette onlarca küçükbaş hayvan telef oldu, tarım arazileri de zarar gördü.




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