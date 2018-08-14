Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi törenle açıldı

Başkan Türel, Elmalı’ya kültür merkezi kazandırma sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu tesiste yok yok” dedi. Elmalı Otogarı’nın ihalesinin 25 Eylül’de yapılacağını ve engelsiz ulaşım aracı hizmeti başlatacaklarını da müjdeleyen Başkan Türel, Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’na Elmalı’dan ücretsiz servis kaldırdıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’ya kazandırdığı ‘Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kimsenin burnu kanamasın"

Başkan Türel, törende yaptığı konuşmasına Salur, Yılmazlı ve Karaköy’de yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Selin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiğini anlatan Başkan Türel, “Bize düşen ne ise elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Evleri hasar gören, zararı olan vatandaşlarımıza nakdi yardımda bulunduk. Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza eşya temin ettik. Yine fen işleri ve çevre sağlığı ekiplerimizle gerekli çalışmaları yaparak yaralara merhem olduk.

"Verdiğimiz sözü tuttuk"

Başkan Türel, konuşmasında ‘Halk Eğitim Merkezi’ binasını yenileyerek Elmalı’ya bir kültür merkezi kazandırma sözü verdiğini hatırlatarak, “Allah’a şükrediyorum bugüne kadar vatandaşlara ne söz verdiysek tek tek yerine getirme şansını buluyoruz. İşte bugün de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’mizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aslında merkezimiz hizmete girdi. Vatandaşlarımız buradan istifade etmeye başladı. Açılışını yapmaya ancak vakit bulduk. Bu kültür merkezimizde yok yok. 1985’ten beri maalesef yılan hikâyesine dönen adeta sürüncemede kalmış bir proje. Ve şimdi kapalı yüzme havuzumuz var. Geçmişte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlanan Sayın Atilla Koç’un da burada kulaklarını çınlatalım. Minnetle yad edelim. Emekleri için de kendisine teşekkür edelim. Sağ olsun onların da talimatları ile bu tesisi tamamladık ama bir tesisi tamamlamak yetmiyor. O tesisi en verimli şekilde çalıştırmak da gerekiyor. Böylelikle biz Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür Turizm Bakanlığı’ndan bu binanın devrini aldık yanına yüzme havuzumuzu yaptık. Şimdi yüzme havuzumuz hanım kardeşlerimize gündüz saatlerinde, erkeklere de akşam saatlerinde hizmet veriyor” dedi.

"327 kişi yüzme dersi alıyor"

Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Elmalı’ya gelişimde Elmalı’ya denizi getireceğiz demiştim, bana birileri bıyık altından gülmüştü. Tabi denizi getirmek mümkün değil. Teşbihte hata olmaz. Ama denizde yüzülecek havuzu getirerek öncelikle burada yüzme bilmeyen kardeşlerimizin yüzme öğrenmesini sağlayacak bir imkânı sağladık. Şu anda yüzme kurslarımıza 300’ün üzerinde 327 tane kardeşimiz katılıyor ve devam ediyor. Ve bu merkezden bine yakın Elmalılı hemşerimiz farklı kurslardan istifade ediyor. Elmalı’ya denizi getireceğiz dedik bunun tabi imkânsız olduğunu biliyoruz ama Elmalı’ya denizi getirmenin esprisinin altında ne var Elmalılı’yı denize götürmek var. Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’na Elmalı’dan ücretsiz servislerimiz var. Ve belli saatlerde Elmalılı hemşerilerimizi Finike’de denize kavuşturuyoruz. Her ne kadar Elmalı’ya denizi getiremesek de Elmalı’yı denize götürüyoruz. Bizim için köprüler, parklar, bahçeler, altyapı, arıtma, kanalizasyon yapmak tabi ki önemli ama esas önemli olan köprüler yapıyorken vatandaşla aramızda gönül köprüleri kurmak. İşte bu hizmetler bizim vatandaşla temas ettiğimiz, vatandaşa temas eden projeler.”

"Otogar ihalesi 25 Eylül’de"

Elmalı Otogarı’nın 25 Eylül’de ihalesinin yapılacağını müjdeleyen Başkan Türel, en kısa zamanda yer teslimi yaparak inşaatını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

“Türkiye’de bir ilçede asfalt plenti tesisi kuran tek büyükşehir 2014 senesinde Antalya Büyükşehir Belediyesiydi” hatırlatmasını yapan Başkan Türel, “Elmalı artık Demre’ye Kaş’a kadar asfalt ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Elmalı bizim için fevkalade önemli bir ilçemiz” dedi. Başkan Türel, konuşmasında bir müjde verdi: “Birçok ilçemizde başarıyla uyguladığımız engelsiz ulaşım aracımızı şimdi Elmalıya da kazandırıyoruz. Ve inşallah kısa sürede ihalesini tamamlayıp Elmalı’daki engelli kardeşlerimizi bu merkeze daha rahatlıkta taşıyacağız. Bütün bunları bir olduğumuz için yapıyoruz” dedi.

"Hainlere izin vermeyeceğiz"

Elmalı’nın manevi iklimin en güçlü yaşandığı bir ilçe olarak kültür ve turizm yönüyle de öne çıkmaya başladığını anlatan Başkan Türel, sözlerine şöyle devam etti: “ Hep söyledim biz birlik olursak dirlik olur. Bolluk, bereket, üretim ve müreffeh bir yaşam olur. Siz bakmayın son günlerde özellikle bir ekonomik darbe yapılmaya çalışılıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum biz bu darbe girişimlerine alışmaya başladık. 3 tane sökülen ağacı bahane ederek Gezi Olaylarında bir halk darbesi bir toplumsal ayaklanma yapmaya çalıştılar ama bu milletin birliği beraberliği onlara fırsat vermedi. 17/25 Aralık olayları bir Yargı Darbesi girişimiydi. 15 Temmuz askeri darbe girişiminde askeri elbise içindeki FETÖ’cü hain şerefsizler ülkede adeta bir işgal provasını gerçekleştirmeye çalıştı. O hainleri nasıl darmadağın ettiysek şu anda yapılmakta olan ekonomik darbe karşısında da milletimiz ile el ele omuz omuza vererek Türkiye üzerinden ameliyat yapmaya çalışan hainlere asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bizler Sinan-i Ümmü’nin torunları, Vahab-i Ümminin torunlarıyız, Niyazi Misri’nin torunlarıyız. Onların neslinin devamıyız. Bu erenler ki bu toprakları ilim yuvası yapmışken, asla korkmayın, çimentosu sağlam olan ülkemize evvel Allah hiçbir şey olmadı bundan sonra olmayacak. Onların bu topraklarda yaydığı ilim ve irfan tüm insanlığa bir lütuf ve kıymetli bir hediyedir. İşte bu merkeze adını verdiğimiz Hamdi Yazır ise İslam Âleminin yetiştirdiği önemli bir değer ve mütefekkirdir”

Başkan Türel, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte kültür merkezini hizmete açtı. Daha sonra kültür merkezini gezen Başkan Türel, spor salonunda spor yaptı. Yüzme dersi, ASMEK kursu, kuaför salonunu, müzik odasını ziyaret eden Başkan Türel, çocuklarla fotoğraf çektirdi şarkı söyledi ve kültür merkezinin hayırlı olmasını diledi.