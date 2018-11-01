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Elmalı'nın başpehlivanları ödüllendirildi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666. Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile ikinci İsmail Balaban ve üçüncü Ali Gürbüz ödüllendirildi.


Elmalı'da 666'ncısı yapılan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanarak tarihe geçen Başpehlivan Orhan Okulu ile güreşlerde ikinciliği elde eden İsmail Balaban ve üçüncü Ali Gürbüz ödüllendirildi. Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Güreş Ağası Muammer Ak ve güreşçilerin katıldığı programda başpehlivanlara 10 bin TL'lik hediye çekleri verildi. Ali Gürbüz'ün yurt dışında olması nedeniyle ödülünü antrenörü Sermest Bulut aldı.

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