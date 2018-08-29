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29 Ağustos 2018 11:55

Emanet otomobille duvara çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi emanet aldığı araç ile duvara çarptı.

Emanet otomobille duvara çıktı

29 Ağustos 2018 11:55


Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat’ın Kasaplar Mahallesi’nde bir aracın çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, aracı duvar üzerinde buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis duvar üzerinde askıda kalan 07 ABF 941 plakalı otomobilin sürücüsünün Y.G. olduğunu belirledi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen Y.G.’nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi.


Diğer taraftan araç sürücüsü Y.G. hakkında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanmaktan birçok kez işlem yapıldığı bildirildi. Kazanın ardından Y.G. yasal işlemler için karakola götürülürken kendi aracının daha önce kaza yaptığı için serviste olduğu, 07 ABF 941 plakalı otomobilin aracını yaptırdığı servise ait olduğu belirtildi.




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