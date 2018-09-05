Emekli astsubayı silahla yaralayanlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay,geçtiğimiz 25 Haziran günü Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay İ.G. ile 4 kişi arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi, İ.G’yi silahla iki bacağından vurup, kayıplara karıştı. İ.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sonucunda şüphelilerin A.Y., K.A., R.C. ve B.F. olduğunu belirledi. İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler Antalya’ya getirildi. İfade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli,” tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme’ suçundan adliyeye sevk edildi.