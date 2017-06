Emekli Ormancılara veda yemeği

Korkuteli Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen veda etkinliğine Orman işletme Müdürü Hülya Güney, müdür yardımları ve şefler, çalışanlar ve emekli olan 10 personel katıldı.

Korkuteli Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, emekliye ayrılan 10 personeli için ilk olarak Yasin-i şerif okuttu ve İftar programı düzenledi.

Yemekte konuşan İşletme Müdürü Hülya Güney, orman camiasının bir bütün olduğunu ormancılığın parayla pulla yapılacak bir iş olmadığını ve büyük fedakârlıklar istediğini, gece gündüz mesai saati bulunmadığını belirtti.

Güney, “Orman İşletme Müdürlüğümüzden 2015 yılından bu yana emekliye ayrılan memur ve işçi arkadaşlarımıza veda yemeği altında iftar programı düzenledik. Adına her ne kadar veda desek de biz hiçbirine veda etmedik. Bizler Orman çalışanları olarak kocaman bir aile olduğumuz için inşallah her zaman görüşmeye devam edeceğiz. Tüm emeklilerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Rabbim hepimizi sağlık ve sıhhatle yaşatsın herkese de her şeyin hayırlısını nasip etsin inşallah” dedi.

Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, emekliye olan personeline Plaket ve değişik hediyeler takdim etti.