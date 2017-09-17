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17 Eylül 2017 16:03

Emekli polis kalp krizinden yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 55 yaşındaki emekli polis, evinde kalp krizi geçirmesi sonucu öldü.

Emekli polis kalp krizinden yaşamını yitirdi

17 Eylül 2017 16:03


Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, emekli polis ve aynı zamanda iskele otoparkında çalışan Gürbüz Demir (55), saat 13.00 sıralarında yakınları odada hareketsiz halde buldu. Eve çağrılan sağlık ekipleri Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Demir’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı Morgu’na konuldu. Acılı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, emekli olmadan önceki mesai arkadaşları da cenazenin başından bir an olsun ayrılmadı.




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