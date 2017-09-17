Emekli polis kalp krizinden yaşamını yitirdi

Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, emekli polis ve aynı zamanda iskele otoparkında çalışan Gürbüz Demir (55), saat 13.00 sıralarında yakınları odada hareketsiz halde buldu. Eve çağrılan sağlık ekipleri Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Demir’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı Morgu’na konuldu. Acılı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, emekli olmadan önceki mesai arkadaşları da cenazenin başından bir an olsun ayrılmadı.