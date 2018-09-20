İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Müdürü gazileri evinde ziyaret etti

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Uucan ve eşi, gaziler ve ailelerine ziyarette bulunduAntalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ulucan , 19 Eylül Gaziler günü sebebiyle gazi olan iki polis memurunun evini ziyaret etti.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Uucan ve eşi, gaziler ve ailelerine ziyarette bulundu


Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ulucan , 19 Eylül Gaziler günü sebebiyle gazi olan iki polis memurunun evini ziyaret etti. İlk olarak 25 Ekim 1996 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken canlı bomba saldırısında yaralanan ve halen Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kıdemli Başpolis Memuru Tahsin İşçi ve ailesini ziyaret eden Mehmet Ulucan ve eşi Selda Ulucan aynı gün 13 Mart 1993 tarihinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken PKK Terör Örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada yaralanan ve halen Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Mehmet Sait Çelik ve ailesine ziyarette bulundu. Her iki aile mensuplarıyla bir süre sohbet eden Mehmet Ulucan ziyaretlerin ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Gaziler onuruna Antalya Orduevinde verdiği akşam yemeğine katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.