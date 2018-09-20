Emniyet Müdürü gazileri evinde ziyaret etti

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Uucan ve eşi, gaziler ve ailelerine ziyarette bulundu

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ulucan , 19 Eylül Gaziler günü sebebiyle gazi olan iki polis memurunun evini ziyaret etti. İlk olarak 25 Ekim 1996 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken canlı bomba saldırısında yaralanan ve halen Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kıdemli Başpolis Memuru Tahsin İşçi ve ailesini ziyaret eden Mehmet Ulucan ve eşi Selda Ulucan aynı gün 13 Mart 1993 tarihinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken PKK Terör Örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada yaralanan ve halen Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Mehmet Sait Çelik ve ailesine ziyarette bulundu. Her iki aile mensuplarıyla bir süre sohbet eden Mehmet Ulucan ziyaretlerin ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Gaziler onuruna Antalya Orduevinde verdiği akşam yemeğine katıldı.