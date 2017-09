Emniyet Müdürü Uzunkaya, Oda Başkanları ile buluştu

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve 75 oda başkanı, AESOB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’yı ağırladı. Ziyarete Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer, Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Eşki, İl Özel Güvenlik Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş da katıldı.

Dere: “Polisimizin her zaman yanındayız”

Buluşmada AESOB Başkan Adlıhan Dere, AESOB hakkında bilgiler vererek, “Emniyet teşkilatı ile esnafımız her zaman el eledir. Olası bir olay halinde polisi ilk arayan çoğunlukla çevre esnafı olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın güvenliği konusunda bizlere de görev düşüyor. Teşkilatımızın her zaman yanındayız” dedi. Celal Uzunkaya’ya görev yerleri hakkında bilgiler veren Dere, “İş birliğiyle risk altında bulunan çocuklarımızın, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunarak, onlara mesleki beceri ve iş imkânı verilerek topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amaçlanmıştır. Kurumlarımız, çocuklarımıza sahip çıkarak örnek bir projede buluştu. Proje kapsamında tespit edilen çocuklar ve ailelerinden oluşan 15- 40 yaş arası 117 kişinin eğitimleri, AESOB binasındaki dersliklerde verildi. Mezun olan kursiyerlerden 42’sinin istihdamı sağlanırken, diğerlerinin istihdamı için çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Uzunkaya: “görevler gelip geçici, hizmetler kalıcıdır”

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise “1975 yılında başladığım devlet memurluğu sürem boyunca çok şükür sağlıkla ve gururla bugüne kadar geldik. Antalya’mızda görev yaptığım süre içerisinde, bir il nüfusu kadar esnafı bünyesinde barındıran Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile çalışmaktan her zaman onur duydum. Antalya’da 10 buçuk aylık görev sürem içerisinde 7 binin üzerindeki personelim ile en iyi hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin teminatı için gece gündüz çalışmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde yaşamış olduğu çirkin saldırı ve eylemler nedeniyle güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardık. Antalya’mız bu noktada çok şükür oldukça temiz ve güvenli durumdadır. Temsil ettiği esnaflarımıza Antalya’nın tanıtımı için gösterdikleri gayret için sizin aracılığınızla teşekkürlerimi iletiyorum. Ben ve müdür yardımcısı çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere, tüm teşkilatımız adına her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Esnaf ile omuz omuza

Antalya’nın pek çok yönü ile diğer illerden ayrıldığını belirten Uzunkaya, hassasiyet gösterilmesi gereken bir bölgede bulunduğunu vurguladı. Hem turizm hem de göç konusunda nüfus yoğunluğunun zaman zaman arttığı Antalya’nın güvenli olduğunun altını çizen Uzunkaya, bu güven ortamının sağlanması konusunda esnafın da büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Antalya’da yaşayan vatandaşlara hizmetin en iyisini sunmak için çalıştıklarını belirten Uzunkaya, “Siz esnaflarımız güvenlik alanında bizlere sağlamış olduğu desteği aynı hassasiyetle devam etmesini diliyorum. Esnafımızın tarihte köklü bir kültürü vardır. Refah ve huzuru temsil eden bir zincir gibi birbirine bağlı bir teşkilatsınız. Her türlü konuda tecrübeniz ve bölgeye olan hâkimiyetiniz konusunda bizlere örnek ve yardımcı olacağınızdan kuşkumuz yoktur. Her esnaf odası ile farklı dönemlerde işbirliği yaparak çalışıyoruz. Toplumun her kesiminin can ve mal güvenliği için yöneticiler olarak el birliği ile çalışmalıyız. Şuan gündemimizde okulların açılması ile servis araçlarının eksiksiz ve hatasız olarak öğrencileri taşıması var” dedi.

Kaleiçi’ne yeni düzenleme

Oda Başkanlarının talep ve isteklerini dinleyen İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve müdür yardımcıları, ayrıca soruları da yanıtladı. Kaleiçi konusunda oda başkanlarının sorularına yanıt veren Uzunkaya, “Kaleiçi’nde yeni bir düzenleme yapıyoruz. Geçmişte yapılan düzenlemelere ek olarak, bu tarihi dokuya sahip bölgemizin genel durumunun daha sağlıklı ve güvenli olabilmesi için takipteyiz. Hizmet almak isteyen vatandaşlarımızın yanında bu karmaşayı fırsata çeviren kötü niyetli kişiler de var. Bu nedenle güvenlik önemlerini tekrar düzenledik. Antalya’nın vitrini olan bu bölgenin daha steril hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca araç sayısında ve girişinde kısıtlamalar getirdik.” Elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimlerine yönelik olarak 2017 verilerine göre şehir içi ve şehir dışı motosiklet denetim sayısının 65 bin 882 olduğunu belirten Uzunkaya, çalıntı, kayıt dışı veya sahipsiz olan motosikletlerin trafikten men edildiğini dile getirdi. Bununla birlikte 100.yıl bölgesinde yaşanan sorunlar, 155 hattının hassasiyeti, hırsızlık, park ihlalleri, belediye otobüsleri, kayıt dışı araçlar, servis araçlarının güvenliği, günübirlik evler konularında sorulan soruları cevaplandıran Celal Uzunkaya tüm oda başkanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Uzunkaya ayrıca, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaşamış olduğu olaylardan örnekler ile oda başkanlarını trafik, asayiş ve güvenlik konularında bilgilendirdi. Dere, AESOB’a ve esnafa vermiş olduğu destekten dolayı İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve müdür yardımcılarına teşekkür plaketi takdim etti.