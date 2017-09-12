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12 Eylül 2017 16:07

Emniyet Müdürü ve Rektöre YÖREX daveti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Emniyet Müdürü ve Rektöre YÖREX daveti

12 Eylül 2017 16:07

Dr. Mustafa Ünal ve Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’yı YÖREX’e davet etti.


ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır beraberindeki Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan ile birlikte Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’yı ziyaret etti. Uzunkaya’yı 13 Eylül’de ANFAŞ EXPO Center’da açılacak YÖREX’e davet eden Çandır, Anadolu’nun kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerini Antalya’da bir araya getirdiklerini söyledi. YÖREX’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çandır, Uzunkaya’ya Zeytinpark ürünlerinden oluşan paket hediye etti. Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, YÖREX’in Anadolu’nun mirasına sahip çıkan bir fuar olduğunu belirterek, fuarı ilgiyle takip ettiğini söyledi. Uzunkaya, Ali Çandır ve yönetimine fuar organizasyonu nedeniyle teşekkür etti.



Rektörden YÖREX teşekkürü


Ali Çandır beraberindeki heyetle birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı da ziyaret etti. Çandır, 13 Eylül’de kapılarını açacak YÖREX’in 17 Eylül’e kadar devam edeceğini belirterek, fuarı akademi çevresi ve gençlerle de buluşturmak istediklerini söyledi. Mustafa Ünal’ı YÖREX’e davet eden Çandır, fuarın Türkiye’nin en renkli fuarlarından olduğunu vurguladı. Çandır, Mustafa Ünal’a da Zeytinpark ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, YÖREX’in kent ve ülke ekonomisini canlandıran bir fuar olduğunu belirterek, herkesin bu fuarı görmesi gerektiğini söyledi. Ünal, YÖREX’i düzenleyen Çandır ve yönetimine teşekkür etti.




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