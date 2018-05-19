Emniyet Ramazan Etkinlik alınanı stant açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı’nda kurulan

‘Ramazan Etkinlikleri’ alınana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü stant kurdu. Çocukları ve gençleri suçlardan uzak tutmak ve bilgilendirmek amacıyla kurulan standa TDP görevlileri ile çocuk, trafik, narkotik polisleri yaş ve risk gruplarına göre özel hazırlanan afiş ve broşürlerle aileleri bilgilendiriyor.

Ramazan ayı süresince açık kalacak olan stantta, hırsızlık ile mücadele, trafik bilinci gibi birçok konuda bilgiler verilecek.

Öte yandan narkotik arama detektör köpekleri de zaman zaman etkinlik alanında vatandaşlarla buluşacak.