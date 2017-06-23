Emniyet teşkilatı iftarda buluştu

Kumluca Belediyesi Sahil Günay Tesislerinde düzenlenen Emniyet Teşkilatına yönelik iftar yemeğine Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, polisler ve davetliler katıldı. Verilen iftar yemeğinden sonra İlçe Müftüsü Hac Kahraman sofra duası yaptı. Ardından Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emniyet Amiri Deni Yılmaz, “Polis teşkilatımız ile bir araya gelip moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bu yemeği tertip ettik. Mübarek Ramazan Akşamında mesai arkadaşlarımla kardeşlik ve ekip ruhu içinde bir arada olmaktan mutluluk duydum” dedi.