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23 Haziran 2017 09:47

Emniyet teşkilatı iftarda buluştu

Antalya’nın Kumluca İlçesinde İlçe emniyet Müdürlüğü Teşkilatı iftar yemeğinde biraya geldi.

Emniyet teşkilatı iftarda buluştu

23 Haziran 2017 09:47


Kumluca Belediyesi Sahil Günay Tesislerinde düzenlenen Emniyet Teşkilatına yönelik iftar yemeğine Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, polisler ve davetliler katıldı. Verilen iftar yemeğinden sonra İlçe Müftüsü Hac Kahraman sofra duası yaptı. Ardından Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emniyet Amiri Deni Yılmaz, “Polis teşkilatımız ile bir araya gelip moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bu yemeği tertip ettik. Mübarek Ramazan Akşamında mesai arkadaşlarımla kardeşlik ve ekip ruhu içinde bir arada olmaktan mutluluk duydum” dedi.




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