Emniyetten “Kasksız motosiklet kullanmayalım” uyarısı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve kask denetimlerine devam ediyor. Manavgat’ın değişik noktalarında motosiklet uygulaması yapan ekipler, motosiklet sürücülerini kask kullanmaları konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.

Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Turizm Bölgesi olan Manavgat’ta son yıllarda turizm tesisleri ve işletmelerinin sayısında önemli ölçüde artışlar yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğine dikkat çekti. Özgönül, “İlçemiz şehir merkezi ve işletmelerin yoğun olduğu bölgelerde motosikletin kolay park edilebileceği düşünüldüğünden de ilçemizde motosiklet kullanımı üst düzeye çıkmakta. Özellikle turizm sezonunun yaşandığı dönemlerde hem araç trafiği hem de yaya trafiği yoğunlaşmakta, bu bağlamda trafik akışında sıkıntılar yaşanmakta ve belirli saatlerde yollarımızın araç trafiğini karşılayamadığı da görülmektedir. 226 bin nüfusa sahip ilçemizdeki 89 bin tescilli aracın 20 binini motosiklet oluşturmakta. İlçemizde 80 bin civarında da sürücü belgeli şahıs bulunmakta” dedi.

Meydana gelen kazaların kendilerini üzdüğünü kaydeden Müdür Özgönül, “Trafik kurallarına uyulması son derece önemlidir. Kurallara riayet etmediğimizde hem kendi canımızı hem de karşımızdakilerin canını tehlikeye atmış oluruz. Güvenli bir trafik sisteminin oluşturulabilmesi için trafiğin aktif unsurlarından olan sürücü hatalarının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Motosiklette olmazsa olmaz en önemli ayrıntı kaskın takılmasıdır. Kask motosiklet sürücülerinin ve motosikletteki yolcuların kullanması gereken koruyucu ekipmanların en başında gelmektedir. Bilinçli sürücüler kısa mesafelerde dahi kask takmakta. Çünkü kask motosiklette en iyi koruma aracı. Motosikletin anahtarını elimize aldığımız anda kaskımızı da almayı alışkanlık haline getirmek, kask ve anahtarın ayrılmaz bir ikili olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Her şeyden önce şu hususun iyi bilinmesi gerekmektedir; kask hayat kurtarır.”